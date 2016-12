Nuoto: Orsi, argento nei 50 sl. La 4x100 donne è di bronzo L'azzurro è straordinario ai Mondiali di Doha. La ragazze con la Pellegrini strepitoso terzo posto

5 dicembre 2014

Grande impresa di Marco Orsi che vince l'argento ai Mondiali in vasca corta in corso a Doha, in Qatar. Il 23enne nuotatore bolognese ha chiuso la gara col tempo di 20"69 che rappresenta il nuovo record italiano sulla distanza. Si tratta inoltre della prima medaglia azzurra conquistata a un Mondiale nei 50 stile. Oro al francese Florent Manaudou che ha chiuso in 20"26 centrando il nuovo primato del mondo. Bronzo al brasiliano Cesar Cielo (20"88).

Per Marco Orsi è la prima medaglia individuale a un Mondiale in vasca corta: era riuscito a salire sul podio anche nel 2012 a Istanbul quando vinse l'argento nella staffetta 4X100 stile libero. Per l'Italia si tratta della terza medaglia conquistata nella vasca dell'Hamad Aquatic Center di Doha: in precedenza erano arrivati l'argento nella 4X200 stile libero maschile e il bronzo nella 4X50 mista mista.

E BRONZO PER LA 4x100 DONNE E dopo l'impresa di Marco Orsi, ecco l'altra impresa della 4 per 100 femminile, con uno strepitoso bronzo del quartetto guidato da Erika Ferraioli in prima frazione e da Federica Pellegrini nell'ultima, artefice la prima del primato italiano sui 100, Federica di una strepitosa rimonta in ultima frazione. Silvia Di Pietro e Aglaia Pezzato le altre due frazioniste, tutte capaci di straordinari tempi-limite di 52'' circa.

L'oro è andato al quartetto olandese, che ha stabilito anche il primato del mondo con 3'26''53. L'argento agli Stati Uniti. Per la azzurre, anche il primato italiano della staffetta.

Il bronzo delle azzurre è una autentica impresa, visto che il nuovo primato italiano di 3'29''48 migliora di ben 10 secondi il vecchio primato che risaliva al 2006. Per la Ferraioli, prima frazionista, il record italiano dei 100 sl di 52''70.