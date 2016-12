Nuoto, Mondiali vasca corta: staffetta eliminata, Pellegrini furibonda

Federica Pellegrini è furibonda per l'eliminazione della staffetta 4x200 sl femminile nelle batterie ai Mondiali in vasca corta che sono iniziati in mattinata a Doha, in Qatar. Fede, tenuta a riposo in vista della finale, non potrà scendere in acqua visto che le compagne - Diletta Carli, Chiara Masini Luccetti, Alice Mizzau e Stefania Pirozzi - hanno registrato il nono crono, 7'47"61, il primo di quelli esclusi. "Non si può stare fuori così".

La Pellegrini, che ha seguito via Twitter la gara delle compagne mentre tornava in hotel confidando in buone notizie, si è poi sfogata quando ha saputo dell'eliminazione: "Non ho parole, sono incazzata nera, non si può stare fuori da una finale così importante per non aver fatto le giuste valutazioni!! Comunque brave lo stesso alle ragazze". Poi, rispondendo a chi gli chiedeve se non potesse scendere in acqua già nelle batterie, Fede ha risposto: "Ma di cosa stiamo parlando, ovvio che sì, se si immaginava di non riuscire ad entrare io l'avrei fatta senza problemi".