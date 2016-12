Nuoto, clamoroso: Sun Yang positivo a uno stimolante

Clamoroso caso di doping nel nuoto. Secondo quanto riporta l'agenzia Xinhua, il fenomenale nuotatore cinese Sun Yang, primatista del mondo nei 1500 stile e campione olimpico in carica nei 400 e nei 1500, sarebbe risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato lo scorso maggio. La Federazione cinese avrebbe già provveduto a squalificare per tre mesi Sun Yang, che a settembre ha però partecipato ai Giochi Asiatici di Incheon, in Sudcorea.