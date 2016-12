Federnuoto: ridotta da 16 a 8 mesi la squalifica a Malagò

La Caf (Commissione d'appello federale) della Federnuoto ha ridotto da 16 a 8 mesi la squalifica comminata lo scorso 29 settembre dalla Disciplinare della Fin a Giovanni Malagò, in quanto numero 1 della Canottieri Aniene. Il presidente del Coni era stato inibito per alcune sue frasi su presunte "doppie fatturazioni" della Fin per lavori legati ai Mondiali di nuoto del 2009. Le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni.