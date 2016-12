Nuoto, Laure Manaudou rivela: "Che follie per Marin..."

"Da una decina d'anni mi hanno chiesto di scrivere un'autobiografia ma non ne sentivo il bisogno - ha spiegato la Manaudou -. Ora è per me il momento giusto per passare da una vita all'altra. Sono io, questa volta, che racconto la mia vita". Giovane promessa del nuoto, a soli 17 anni la bella Laure, tra le sportive favorite dai francesi e tra le più contese dagli sponsor, vinse una medaglia d'oro sui 400 stile libero ai Giochi di Atene nel 2004; poi cinque medaglie ai Mondiali di Melbourne nel 2007: due d'oro, due d'argento e una di bronzo. "Non mi è mai piaciuto nuotare", ha confessato la Manaudou, che ritiene di essere diventata grande troppo in fretta.



Nel libro, l'ex campionessa racconta anche alcuni dettagli piccanti della sua relazione con il nuotatore azzurro Luca Marin (poi fidanzatosi con Federica Pellegrini), che incontrò durante una competizione a Budapest nel 2006. "Per Luca feci una follia. Il segno che avevo perso il contatto con la realtà - si legge nel libro -. Una o due volte al mese affittavo un jet privato per andare a trovarlo a Verona dove si allenava". Poi nell'estate del 2007 si trasferì a Torino, lasciando il suo allenatore di sempre Philippe Lucas, per essere più vicina a Marin. Ma scoprì "il suo vero volto di macho e la sua gelosia eccessiva" e decise di lasciarlo.



Nel 2008 scoppiò l'amore con Frederic Bousquet, con il quale ha avuto una figlia, Manon: "Adoro il mio nuovo mestiere di mamma - racconta nel libro - Anche se, per sfinimento, può competere con quello di nuotatrice". Nel 2013, al quarto mese di gravidanza del suo secondo figlio, decise di abortire: "Questo bebè, di cui ho sentito il cuore battere, è molto malato. Decido quindi di interrompere la mia gravidanza". E' la fine anche della sua relazione con Bousquet. Non c'è nostalgia ripensando all'oro dei Mondiali di dieci anni fa: "Sono stati dei bei momenti - ha ammesso Laure - E' incredibile come il tempo passi in fretta".