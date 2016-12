Federica Pellegrini a XXL: "La maternità è un sogno ma ora non posso"

"La maternità è un sogno, sono cresciuta in una famiglia unita, con una mamma super, e quindi questo obiettivo nella mia vita c’è. Ovviamente ora però non posso, almeno per i prossimi due anni. Poi, se Dio vorrà, vedremo". Federica Pellegrini 'privata' in un'intervista esclusiva a XXL . Poi la campionessa di nuoto torna sul tema doping : "Sono contenta di dare la mia disponibilità ai controlli 365 giorni l'anno, e se servisse farei anche di più".

"È un tema importante - ha proseguito la Pellegrini affrontando la questione doping nell'intervista in onda a XXL domenica 21 settembre alle ore 13 su Italia 1 - La lotta al doping è molto importante, specialmente in questo periodo in cui nel nuoto stanno trovando sempre più atleti positivi. Sembra che sia una pratica in espansione nel mio sport". Da tifosa juventina Federica commenta così l'addio di Antonio Conte alla panchina: "Ovviamente da bianconera sono dispiaciuta che il mister sia andato via dalla Juve, però sono convinta che in Nazionale possa fare bene. Lo spero veramente perché questi ultimi mondiali non sono andati bene per l'Italia".