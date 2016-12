Europei di nuoto, argento per Tania Cagnotto

E' arrivata la medaglia, ma non quella che tutta l'Italia si aspettava. Tania Cagnotto chiude al secondo posto la finale del trampolino da tre metri agli Europei di tuffi di Berlino, chiudendo col punteggio di 318,25. Sfuma all'ultimo tuffo il possibile terzo oro della manifestazione per l'atleta azzurra, che è poco precisa nel suo preferito, il doppio e mezzo rovesciato. Vince la russa Nadezda Bazhina, bronzo per la tedesca Nora Subschinski.