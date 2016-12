Nuoto, Europei Berlino: Pellegrini quarta nei 400 stile

Niente doppietta per Federica Pellegrini. Dopo aver vinto i 200 stile libero, la nuotatrice di Spinea fallisce l'assalto al podio dei 400: quarto tempo (4'04"42) per lei in una finalissima che vede il trionfo della britannica Carlin (4'03"24, l'oro regala anche il medagliere alla Gran Bretagna), l'argento per l'olandese Rouwendaal e il bronzo per la spagnola Belmonte Garcia. Ottava l'altra italiana Diletta Carli (4'12"56).