Nuoto, Ledecky da urlo: record anche nei 1500 stile

Un record del mondo al giorno. E' questa la piacevole abitudine di Katie Ledecky ai Giochi Panpacifici. La fenomenale 17enne statunitense ha migliorato il suo primato sui 1500 stile libero , chiudendo in 15'28"36 e abbassando il suo crono addirittura di sei secondi. Una prova fenomenale, arrivata il giorno dopo il record sui 400 in 3'58"27, che due settimane prima aveva strappato alla nostra Federica Pellegrini .

Non ci sono più parole per descrivere la Ledecky: a 17 anni l'atleta di Washington detiene i primati mondiali su 400, 800 e 1500 e si candida a diventare la nuotatrice più forte di tutti i tempi. Il più forte di tutti i tempi tra gli uomini è stato senza dubbio Michael Phelps, che ad un anno dal ritorno in vasca sta però incontrando qualche (prevedibile) difficoltà: il 18 volte campione olimpico, nei 200 stile libero, si è arreso al fortissimo giapponese Kosuke Hagino e ha conquistato solo l'argento.