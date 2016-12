Nuoto, Europei Berlino: Pellegrini ancora regina dei 200

La 'Divina' non sbaglia. Nella penultima giornata degli Europei di nuoto di Berlino , Federica Pellegrini conquista la terza medaglia d'oro consecutiva nella rassegna continentale sulla sua distanza, i 200 stile libero. Prova di forza contro due temibili rivali come l'ungherese Katinka Hosszu e l'olandese Femke Heemskerk , la Pellegrini chiude col tempo di 1'56"01 grazie alla consueta, strepitosa rimonta nei secondi 100.

E' infatti il terzo 50 (29"69), dopo un passaggio comunque notevole ai 100 (56"78), a consentire alla fenomenale nuotatrice di Spinea di rimontare sulle rivali e di andare a prendersi il terzo oro consecutivo agli Europei.

Si tratta dell'undicesima medaglia continentale per la Pellegrini, la terza a Berlino dopo il bronzo nella 4X100 e lo strepitoso oro in rimonta di giovedì nella 4X200. "Sono molto contenta di essere riuscita a confermarmi proprio qui in Germania, la terra del mio modello da bambina Franziska van Almsick - le prime parole della Pellegrini dopo il trionfo -. Il tempo è buono, ma sono soddisfatta soprattutto di come ho controllato quella che resta la mia gara. E' un buon viatico per il futuro".