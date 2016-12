Nuoto, Europei Berlino: gioia Batki, argento nella piattaforma da 10 metri

Dopo l'oro di Tania Cagnotto nel trampolino da un metro, arriva un'altra medaglia per l'Italia nei tuffi agli Europei di nuoto a Berlino. Noemi Batki , 26enne di origini ungheresi, ha vinto l'argento nella piattaforma da 10 metri completando la prova col punteggio di 346.40. Oro alla britannica Barrow, dominatrice con 363.70; bronzo all'ucraina Prokopchuk (341.35). Per la Batki si tratta della quinta medaglia in carriera a un Europeo.

Ineccepibile il successo di Sarah Barrow, che ha totalizzato 17.30 punti in più rispetto a Noemi Batki e 22.35 in più rispetto a Iuliia Prokopchuk. Ai piedi del podio si piazza la francese Laura Marino, l’unica in grado di dare fastidio al terzetto da medaglia. A fine gara è legittima la soddisfazione della Batki: “Forse potevo fare meglio l’ultimo tuffo, ma comunque non sarei mai arrivata prima – commenta l’azzurra ai microfoni di Rai Sport -. Ho fatto una gara regolare, va benissimo così. Dedico questa medaglia a me stessa, la volevo più di ogni altra cosa al mondo e per vincerla ho lavorato tanto e fatto tanti sacrifici. Ho avuto periodi di crisi durante i quali non ci credevo più, ma ho voluto dimostrare a me stesso che mi diverto ancora. Questa medaglia era mia, dovevo solo andare a prendermela”.

Per Noemi Batki quella di Berlino è la quinta medaglia in carriera conquistata a un Europeo. La prima era stata conquistata nel 2008 a Eindhoven nella piattaforma sincro da 10 metri in coppia con Tania Cagnotto; poi erano arrivati altri tre podi nella piattaforma: gli argenti a Budapest 2010 ed Eindhoven 2012, e soprattutto l’oro a Torino 2011.