Nuoto, Europei: Pellegrini super, 4x200sl d'oro

La staffetta italiana, comunque sempre in zona medaglia, ha cambiato marcia quando in vasca si è tuffata Federica Pellegrini per la quarta e ultima frazione: Fede ha nuotato in 1'56"50, 5 secondi più veloce dell'ultima frazionista svedese, Stina Gardell, che ha completato la sua prova in 2'01"51.



Le buone notizie per l'Italia, giunta a 12 medaglie in questi Europei, arrivano anche da Luca Leonardi e Luca Dotto, in finale nei 100 stile libero col secondo e quarto tempo assoluto, da Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, in finale nei 100 farfalla col quarto e quinto crono assoluto, e da Giulia De Ascentis, in finale nei 200 rana.



Le altre finali: Martina Rita Caramignoli sesta negli 800 stile libero vinti dalla britannica Jazmin Carlin, super l'ungherese Katinka Hosszu che vince i 200 misti e poi anche i 100 dorso ex aequo con la danese Nielsen (sesta Carlotta Zofkova e ottava Arianna Barberi), quinto Mattia Pelizzari nei 200 dove è oro il danese Bromer, Luca Pizzini è sesto nei 200 rana vinti dal padrone di casa Marco Koch mentre nei 50 dorso la vittoria è andata al russo Vladimir Morozov.