Nuoto, Europei Berlino: sorpresa Castiglioni, bronzo nei 100 rana

Netta la vittoria di Rikke Moeller Pedersen - già primatista europea nei 200 e vicecampionessa mondiale in carica -, che chiude in 1'06"23. Alle sue spalle l'eterna seconda Jennie Johansson (1'07"04), già argento sulla stessa distanza a Budapest 2010 e Debrecen 2012. Sul terzo gradino, applausi scroscianti per l'esordiente Arianna Castiglioni: la giovanissima lombarda, classe 1997 e convocata per Berlino invece di prendere parte alle Olimpiadi giovanili di Nanjing, dopo i due primati personali di ieri (resta l'1'07"31 della semifinale) si ripete con una super finale che regala all'Italia la sesta medaglia azzurra in vasca.



Nelle altre finali di giornata, ottavo posto per Filippo Magnini nei 200 metri stile libero: l'azzurro chiude in 1'47"42 la gara vinta dal serbo Stjepanovic (1'45"78), che beffa di soli due centesimi il padrone di casa Biedermann e fa doppietta con i 400. Nei 200 misti invece Federico Turrini termina sesto in 2'00"44: vince l'ungherese Cseh davanti ad un altro tedesco, Heintz. Nei 100 stile femminile nessun azzurra in finale: oro per la svedese Sjoestroem (52"67, nuovo record dei campionati), argento per l'olandese Heemskerk e bronzo all'altra svedese Coleman.