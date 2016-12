Europei di nuoto: Italia di bronzo nelle staffette 4x100 uomini e donne

Prima le donne poi gli uomini. Si chiude una giornata trionfale in piscina per i colori azzurri. Merito dell'argento di D'Arrigo nei 400 stile, ma anche di due staffette che non smettono di stupire. La 4x100 femminile, partita un po' a rilento con Alice Mizzau, è risalita fino al nuovo record italiano (3'37"63). Battuto di un paio di secondi il vecchio primato stabilito a Debrecen nel 2012 (3'39"84). Ottima l'ultima frazione di Federica Pellegrini (53"65). L'azzurra si è lasciata dietro la russa Nesterova e ha approfittato della squalifica delle danesi per un cambio irregolare, conquistando così il bronzo.

I maschietti, invece, sono frequentatori abituali del podio (5 nelle ultime 6 edizioni degli Europei). Ma la gara di stasera non è stata semplice. L'Italia, seconda al primo cambio, cala un po' alla distanza e Magnini, ultimo ad entrare in acqua, va a un passo dalla rimonta per l'argento.