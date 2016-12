Europei di nuoto: D'Arrigo argento nei 400 stile libero Il romano, diciannove anni, chiude alle spalle del serbo Velimir Stjepanović

18 agosto 2014

L'azzurro Andrea Mitchell D'Arrigo è medaglia d'argento nei 400 stile libero, ai Campionati europei di nuoto in corso a Berlino. Il romano, appena diciannovenne, ha chiuso la sua cavalcata in 3'46"91 alle spalle del serbo Velimir Stjepanović (3'45"56). Bronzo al britannico Jay Lelliott. "La medaglia fa piacere, ma la cosa più importante è continuare a migliorarmi" ha detto D'Arrigo dopo la prima medaglia fra i pro. L'altro italiano Detti è 4°.

L'ultima medaglia italiana nei 400 sl agli Europei era stata conquistata a Debrecen nel 2012 da Samuel Pizzetti (oggi fuori in semifinale), l'ultimo argento apparteneva invece a Rosolino (Eindhoven 2008). D'Arrigo nei giorni scorsi era stato preso di mira dal resto del gruppo azzurro perché aveva rifiutato la rasatura dei capelli, classico rito di iniziazione per le matricole. Ma in acqua va forte e la convinzione non gli manca: "Agli Assoluti avevo già sbagliato, oggi sono riuscito a migliorarmi e va bene così. La medaglia fa piacere, ma conta migliorarsi e gareggiare bene, poi i risultati arrivano. Adesso sono passati i 400, penso ai 200 e domani andremo in vasca" ha spiegato ai microfoni di 'Rai Sport'.

50 FARFALLA DONNE: DI PIETRO IN FINALE Silvia Di Pietro ha conquistato la finale dei 50 farfalla donne. Per lei quinto tempo assoluto in 25"90. Fuori invece Elena Gemo che ha fermato il cronometro in 26"39.

100 DORSO UOMINI: MENCARINI IN FINALE Luca Mencarini ha strappato il pass per la finale dei 100 dorso uomini. L'azzurro ha ottenuto il sesto tempo assoluto in semifinale con 54"76. Fuori invece Christian Ciccarese (13° tempo).

400 MISTI DONNE: LA PIROZZI E' QUINTA Niente medaglia per Stefania Pirozzi nella specialità dei 400 misti donne. La nuotatrice di Benevento ha chiuso la sua gara in quinta posizione con il tempo di 4'39"51. Oro all'ungherese Hosszu, argento alla spagnola Belmonte e medaglia di bronzo alla britannica Willmott.

100 RANA UOMINI: PESCE E TONIATO, ADDIO FINALE Gli azzurri Mattia Pesce e Andrea Toniato non si sono qualificati per la finale dei 100 rana agli Europei di Berlino. Pesce ha chiuso la sua semifinale in sesta posizione con il crono di 1'01"01. Settima posizione per Toniato in 1'01"10.

200 FARFALLA DONNE: ZOFKOVA IN FINALE Carlotta Zofkova si è qualificata alla finale dei 200 dorso con il tempo di 2'12"06. Si tratta dell'ottavo tempo assoluto, il terzo della sua semifinale.

50 FARFALLA UOMINI: CODIA IN FINALE Il quarto tempo assoluto è bastato a Piero Codia per qualificarsi alla finale dei 50 farfalla uomini. L'azzurro ha fermato il cronometro in 23"47.