Nuoto, Europei: staffetta 4x100 uomini in finale, bene D'Arrigo e Detti nei 400

Agli Europei di nuoto di Berlino bene gli azzurri Andrea Mitchell D'Arrigo e Gabriele Detti nelle batterie: è finale nei 400sl (fuori Pizzetti). Nei 50 farfalla spicca l'eliminazione di Ilaria Bianchi (al pari di Elena Di Liddo) mentre avanzano in semifinale Silvia Di Pietro ed Elena Gemo. Bene la staffetta 4x100 sl maschile, che centra il secondo tempo assoluto dietro la Russia e in finale inserirà Magnini con Dotto, Leonardi e Orsi.

Nei 100 dorso avanzano in semifinale Ciccarese e Mencarini (fuori Bonacchi), nei 400 misti Stefania Pirozzi va in finale e chiude settima mentre brilla l'ungherese Katinka Hosszu, che stampa il nuovo record dei campionati, 4'31"53. Nei 100 rana vanno in semifinale con un po' di fatica Mattia Pesce e Andrea Toniato (fuori Pizzini), nei 200 dorso semifinale per Carlotta Zofkova mentre nei 50 farfalla spicca l'eliminazione di Matteo Rivolta, soltanto 33esimo in batterie dove Piero Codia è settimo e va in finale, e l'ucraino Govorov, che si allena a Caserta, fa il record dei campionati.