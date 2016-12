Europei nuoto Berlino: vince la Harle, Bruni quinta

Isabelle Harle vince la medaglia d'oro nella 5 km di fondo agli Europei di nuoto che si stanno svolgendo a Berlino . Nelle acque del bacino Grunau la tedesca è stata la più forte chiudendo la prova in 57' e 55'', unica sotto il muro dei 58'. Medaglia d'argento per l'olandese Sharon Van Rouwendaal mentre il bronzo è andato alla spagnola Mireia Belmonte Garcia . Quinta, e migliore delle azzurre, Rachele Bruni , alle spalle dell'ungherese Eva Risztov .

Rachele Bruni non è riuscita a migliorare la posizione dopo il primo giro e ha concluso in 58'56", ad un minuti esatto dalla vincitrice Harle. "Ho dato tutto quello che avevo facendo la rotta migliore, stavo bene, perfetta in acqua. E' mancato quel qualcosa in più che mi poteva dare il podio. Avevamo deciso di fare una gara in progressione, pensavo di essere andata meglio nel primo giro", ha commentato la Bruni.