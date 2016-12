Nuoto, Europei Berlino: Weertman d'oro, Vanelli quarto

La gara è stata molto intensa, condotta per tre quarti dall'unghesere Gergely Gyurta, fratello di Daniel, fenomeno della vasca, che poi ha chiuso al decimo posto.

Nel finale c'è stata bagarre e l'olandese Weertman è stato il più bravo a uscire in testa dall'ultima boa e ad involarsi per il successo davanti a Lurz e Drattcev. Peccato per gli azzurri Vanelli (a 6.1 secondi) e Furlan (a 7.6 secondi), quarto e quinto, che però hanno tenuto dietro il campione europeo in carica Abrosimov, settimo, e il campione del mondo Gianniotis, ottavo. 15esimo l'altro azzurro Simone Ruffini.

Furlan ha detto: "Ho provato fino all'ultimo. L'unica pecca nei primi due giri, c'era troppo caos e facevo fatica a stare in gruppo. Speravo di fare meglio ma all'inizio ho faticato a stare in testa". Con un filo di polemica Vanelli ha commentato: "Per me era la prima esperienza in campo europeo. Sono abbastanza soddisfatto, la gara l'ho gestita bene, sempre nelle prime posizioni, peccato per l'arrivo. All'ultima boa ho subito diverse scorrettezze, ci sono molti contatti fisici ma questo fa parte del gioco nelle gare di fondo. Questo quarto posto è un incentivo in più per allenarmi ancora più forte".