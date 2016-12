Europei di nuoto, 10 km femminile: Aurora Ponselè di bronzo

Parte bene l'avventura azzurra agli Europei di nuoto di Berlino. Nella 10 km femminile, infatti, arriva la medaglia di bronzo per la pesarese Aurora Ponselè, che sul traguardo è terza alle spalle dell'olandese Van Rouwendaal (oro in 1h56'06") e all'ungherese Ristzov (argento). Cede negli ultimi metri Rachele Bruni, che chiude in sesta posizione. Delude invece l'attesissima Martina Grimaldi, che chiude in decima piazza.