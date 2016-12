Nuoto, 400 sl: Ledecky strappa il record del mondo alla Pellegrini

Nella notte è crollato il record del mondo dei 400 stile libero finora detenuto dalla campionessa italiana Federica Pellegrini. In occasione dei campionati statunitensi di nuoto in corso di svolgimento a Irvine, in California, l'americana Katie Ledecky ha chiuso in 3'58"86 migliorando il tempo della 'Divina' fatto registrare il 26 luglio 2009 (3'59"15) ai mondiali di Roma. A quel tempo era ammesso ancora l'utilizzo delle tute in poliuterano.