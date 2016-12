Lo spuntino di Ryan Lochte

Chissà se da piccolo, a Ryan Lochte la madre raccomandava di mangiare poco prima di fare il bagno. Fatto sta che il nuotatore statunitense detentore attuale di cinque record Mondiale, avrebbe reso più felice un'ipotetica nonna preoccupata a sfamare il proprio nipote. Lochte su Twitter ha mostrato il pasto da diecimila calorie che è pronto a mangiare per recuperare o prepararsi per i faticosi allenamenti in vasca. Buon appetito!