Ian Thorpe: "Sono omosessuale"

Dopo anni di pettegolezzi e smentite, Ian Thorpe ha deciso di fare coming out e rivelare la sua omosessualità. "Sono gay", ha detto l'ex campione di nuoto durante un'intervista su "Channel 10" con Michael Parkinson. "Ha sempre detto di non essere gay. E' la verità?", gli ha chiesto il conduttore senza giri di parole. "No, sono omosessuale", ha risposto con imbarazzo Thorpe, che poi ha parlato anche della sua depressione.