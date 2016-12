Nuoto, Phelps torna a gareggiare

Una buona notizia per gli appassionati di nuoto, meno buona per i nuotatori stessi: Michael Phelps torna a gareggiare. Il pluricampione olimpico e mondiale è rientrato nel programma antidoping statunitense e ha annunciato che prenderà parte al meeting "Arena de Mesa", in programma in Arizona il 24 aprile prossimo. Bisognerà verificare la tenuta dopo 20 mesi di stop, ma il suo ritorno non può far altro che piacere.