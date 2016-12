Assoluti di nuoto, la Pellegrini vola nei 400 sl

Federica Pellegrini ha vinto i 400 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto validi come selezioni per Berlino. L'azzurra ha chiuso in 4'04"56 davanti alla compagna di staffetta Alice Mizzau (4'08.39) e a Martina De Memme (4'08.95). Ottima prestazione per Federica, che dopo il buon tempo nelle batterie, in finale ha trovato il riscontro cronometrico che cercava in vista degli Europei.