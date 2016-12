Nuoto: Phelps vuole tornare a gareggiare in vista dei campionati statunitensi

Un anno e mezzo dopo essersi ritirato, Michael Phelps potrebbe incredibilmente tornare alle gare "per uno o due meeting", in vista di una possibile partecipazione ai campionati statunitensi che si svolgeranno in estate a Irvine (California). A rivelarlo, nel corso di un'intervista a USA Today, è il suo allenatore Bob Bowman : "Ha trovato una buona condizione fisica, ora vediamo se c'è la possibilità di uno o due meeting dove poter gareggiare".

Phelps, che concluse la sua straordinaria carriera ai Giochi di Londra dove vinse quattro titoli (arrivando a 18 medaglie d'oro olimpiche complessive), sembra dunque seriamente intenzionato a tornare: "Si allena e vuole nuotare in gara - ha spiegato Bowman -, adesso deve cimentarsi nelle distanze brevi (100 stile e 100 farfalla, ndr) per vedere se è ancora veloce". Dopo il ritiro del campione americano, comunque, non sono state poche le indiscrezioni che ventilavano un suo possibile ritorno in vasca per le Olimpiadi del 2016 di Rio.