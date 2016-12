Nuoto, test antidoping a Natale per Federica Pellegrini

Risveglio particolare per Federica Pellegrini: controllo antidoping a sorpresa. La campionessa di nuoto, reduce dai successi agli europei in vasca corta, ha postato sul suo profilo Twitter la foto con il certificato del test con questo commento: "E questa mattina mi sono svegliata cosi'!! Con un bellissimo controllo antidoping a sorpresa! #vivalosportpulito". Per la campionessa veneta non c'è riposo neanche durante le feste di Natale.