Nuoto, Assoluti: Pellegrini regina dei 200 dorso

Non smette di stupire Federica Pellegrini che, a poco meno di una settimana dall'oro conquistato ai campionati Europei in vasca corta nei 200 stile libero, conquista il successo nei 200 dorso ai campionati italiani assoluti invernali in vasca lunga a Riccione. Grande gioia anche per Luca Dotto che vince i 100 stile libero chiudendo davanti a Filippo Magnini. Assente per infortunio Marco Orsi, protagonista agli ultimi Europei.

Prova di carattere per la Pellegrini che, nei 200 dorso, chiude col tempo di 2'10"19, oltre 2 secondi sopra il record italiano di Alessia Filippi (2'08"03) dello scorso 28 giugno ai Giochi del Mediterraneo di Pescara. Secondo posto per Camilla Zofkova, staccata di un secondo netto. "Non era il momento di attaccare il record italiano - spiega la 'Divina' al termine della gara - I 200 metri che siano a stile libero o a dorso vanno preparati e noi abbiamo finalizzato la preparazione alla vasca corta. Sono entrata in acqua con un punto di domanda perché non sapevo quali sensazioni avrei provato. Sono comunque contenta del dorso e della frazione a stile libero della staffetta 4x100 mista nuotata in mattinata. Il dorso mi serve moltissimo per l'allenamento delle gambe e per le subacquee e mi piacerebbe portarlo ai campionati europei". Nei 100 stile libero un febbricitante Luca Dotto beffa Filippo Magnini e conquista il successo chiudendo in 49"01, staccando il rivale di 22 centesimi. "Da stamattina non mi sento bene - afferma Dotto - Prima della gara ho misurato la febbre e avevo 38. Ho voluto nuotare lo stesso e quindi mi prendo questo tempo e il titolo con grande soddisfazione. Purtroppo non sono riuscito a dare il massimo perché metro dopo metro perdevo energia. Dispiace perché ero in buone condizioni e pensavo di poter avvicinare il personale". Titoli italiani anche per Matteo Pelizzari nei 200 farfalla, Luca Pizzini nei 200 rana, Silvia Di Pietro nei 50 stile libero, Matteo Milli nei 100 dorso, la fondista Aurora Ponselé negli 800 e la ranista Giulia De Ascentis nei 200 misti.