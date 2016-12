Nuoto, Europei vasca corta: Filippo Magnini vince il bronzo nei 200 stile libero

Meraviglioso Filippo Magnini. Il nuotatore pesarese risponde alla prestazione superlativa di Federica Pellegrini conquistando il bronzo nella finale dei 200 stile libero. Per Pippo terzo posto ex aequo in 1'43"34 con l'ungherese Dominik Kozma, dietro ai russi Daniil Izotov e Nikita Lobintsev. Si tratta della medaglia numero 11 per i colori azzurri, arrivata al termine di una furiosa rimonta da parte di Re Magno.