Nuoto, Europei vasca corta: Pellegrini oro nei 200 stile

Arriva con Federica Pellegrini il primo oro azzurro agli Europei in vasca corta di Herning . La nuotatrice di Spinea ha vinto con una splendida rimonta i 200 stile libero: 1'52"80 il crono che le ha consentito di piazzarsi davanti alla francese Bonnet e alla russa Popova . Ottavo posto per l'altra italiana Alice Mizzau , col tempo di 1'55"96. "Sono sorpresa del risultato, sono la numero 1 in Europa", le prime dichiarazioni della Pellegrini.

La gara ha visto la partenza a razzo di Veronika Popova, che ha girato ai 100 ben al di sotto della linea del record del mondo. Federica però ha evitato di scomporsi e, con una rimonta dei tempi migliori, ha messo in fila la francese Charlotte Bonnet (1'53"26) e proprio la russa (1'53"62).



"Non me lo aspettavo proprio - la reazione a caldo della Pellegrini -, ma questo risultato significa che in Europa comando ancora io. E' una buona indicazione in vista dell'appuntamento dell'anno, gli Europei in vasca lunga". Nelle altre gare del pomeriggio bene Erika Ferraioli, che accede alla finale dei 50 stile con l'ottavo tempo (24"48); non ce la fa invece Silvia Di Pietro. Delude Matteo Rivolta, fuori nella semifinale dei 50 farfalla col 17esimo crono complessivo: Codia dovrà invece sostenere lo spareggio con il polacco Czerniak per l'accesso in semifinale.