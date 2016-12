Nuoto, Europei vasca corta: Italia, staffetta d'argento

L'Italia chiude la terza giornata di gare agli Europei di nuoto in vasca corta con una medaglia d'argento nella staffetta 4x50 stile libero mista. Il quartetto composto da Luca Dotto, Marco Orsi, Silvia Di Pietro ed Erika Ferraioli chiude in 1'30"26 e si piazza alle spalle della Russia, che vince l'oro col nuovo record del mondo (1'29"53). Medaglia di bronzo per l'Olanda di (1'30"62), mentre la Francia è quarta.