Nuoto, Europei vasca corta: Marco Orsi vince il bronzo nei 100 stile libero

Marco Orsi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Herning , in Danimarca . L'azzurro, che mercoledì ha compiuto 23 anni, ha chiuso la prova fermando il cronometro sul tempo di 46"49 dietro i russi Vladimir Morozov (oro in 45”96) e Daniil Izotov (argento in 46"41). Giù dal podio Filippo Magnini, che si è piazzato al quinto posto col tempo di 47”00.

A gara finita Orsi non trattiene la gioia: "Sono contentissimo, questo è un podio tra i grandi - dice ai microfoni di Raisport -. Ringrazio le Fiamme Oro e la federazione, e faccio gli auguri a mia mamma che compie gli anni. Volevo vincere col record italiano di Magnini, ma va bene così".



Deluso, invece, Filippo Magnini: "Non riesco a capire cosa non ha funzionato, ieri avevo nuotato questo tempo mollando nel finale. Sono tornato in una finale europea con uno dei migliori tempi col costume in tessuto senza aver preparato particolarmente questa gara. Orsi? Sono contento per lui, Marco in vasca corta guadagna di più in partenza e in virata rispetto alla vasca lunga".