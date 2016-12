Nuoto, Europei vasca corta a Herning: Federica Pellegrini vince la medaglia di bronzo nei 400 sl

Per Federica si tratta dell'undicesima medaglia in carriera agli Europei in vasca corta: "Dopo stamattina poteva accadere qualsiasi cosa. Di mattina ho sensazioni diverse dal pomeriggio, oggi ho fatto un altro tipo di gara. Sono sorpresa di essere ancora sul podio dopo quasi un anno e mezzo che non facevo i 400. Lucas sarà contento, mi ha un po' ricattato prima della gara dicendomi che mi avrebbe fatto fare i 400 in ogni allenamento se non li avessi presi sul serio. L'avvicinamento ai 400 per me non è mai stato semplice e lui ha sempre una parola che mi tranquillizza. Ora farò i 200 stile libero".



Grande gioia anche per il 19enne livornese Gabriele Detti: "Ho fatto molta fatica ma sono contentissimo. L'idea era quella di partire fortissimo. Per una volta sono riuscito a reggere bene.Non ho pensato alla mancanza di allenamento. La gara dei 1500 stile è quella in cui riesco a far meglio. Per una volta posso essere felice".



Amareggiato per l'ottavo posto, invece, è Gregorio Paltrinieri: "E' un periodo in cui faccio fatica a nuotare. Alterno giorni in cui vado forte ed altri, come questo, in cui mi sento morto. Sono contento per Detti, ora pensiamo alle vacanze".