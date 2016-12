Nuoto, Europei vasca corta 2013: Turrini di bronzo

Decisiva l'ultima frazione a stile per Turrini, che ha chiuso in rimonta in 4'03"93 conquistando il gradino più basso del podio. E' la quarta medaglia azzurra in questi Europei. Negli 800 stile si piazzano ottava e nona Martina Rita Caramignoli (8'24"63) e Martina De Memme (8'25"03): la gara viene vinta dalla solita spagnola Mireia Belmonte Garcia davanti alla padrona di casa Lotte Friis e all'olandese Sharon van Rowuendaal.



Bene Stefano Pizzamiglio e Niccolò Bonacchi, che si qualificano alla finale dei 50 dorso; ingresso in finale anche per Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, eliminata invece Ilaria Bianchi. Grandi prove ma molta amarezza per Giulia De Ascentis e Lisa Fissneider, nei 200 rana che vedono oro e record del mondo della russa Yuljia Efimova in 2'14"39: le azzurre giungono rispettivamente quarta e quinta, con la prima che sottrae il record italiano a Chiara Boggiatto in 2'20"93.