Nuoto, Europei in vasca corta: D'Arrigo, Orsi e staffetta uomini d'argento

E' di Andrea Mitchell D'Arrigo la prima medaglia italiana agli Europei in vasca corta che hanno preso il via a Herning, in Danimarca. L'azzurro ha conquistato l'argento nei 400 stile libero con il tempo di 3'40"54. L'oro, invece, è andato al russo Nikita Lobintsev con il tempo di 3'39"47. Argento anche per Marco Orsi nei 50 sl in 21" netti: oro all'altro russo Morozov in 20"77. Secondo posto anche per la staffetta 4x50 mista maschile.

Pizzamiglio, Di Lecce, Codia ed Orsi salgono sul podio con il crono di 1'32"83. Medaglia d'oro alla solita Russia, bronzo alla Germania. Non riesce invece l'impresa alle ragazze della 4x50 mista. L'ingresso in acqua di Federica Pellegrini nell'ultima vasca non consente l'accesso in zona podio: la veronese, assieme a Di Pietro, Biondani e Ferraioli, chiude in quarta posizione. Oro alle padrone di casa della Danimarca davanti a Svezia e Russia. Soddisfazione anche per Lisa Fissneider, che nei 50 rana migliora il suo record italiano (fatto registrare nelle batterie della mattina) sia in semifinale (30"44), sia in finale (ottavo posto con 30"39).