Nuoto Catania, morto il presidente Francesco Scuderi

Trageco incidente per il presidente della Nuoto Catania , Francesco Scuderi . Il numero uno della società sportiva è morto dopo essere precipitato dal tetto della piscina Zurria durante una verifica della copertura per le infiltrazioni d'acqua che si erano prodotte a causa della pioggia degli ultimi giorni. Scuderi è stato soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il patron della Nuoto Catania era salito su un ponteggio per verificare lo stato della copertura in vista del debutto in campionato, sabato prossimo, con la Vis Nova di Roma, ma è scivolato, precipitando rovinosamente a terra. L'impianto, struttura comunale gestita dalla società sportiva in convenzione, è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso. Quarantotto anni, Scuderi ha fatto la storia della pallanuoto etnea ed era anche vicepresidente regionale della Federazione Italiana Nuoto.