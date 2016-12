Tuffi, Tom Daley fa coming out: "Sono gay"

Per lo sport britannico, Tom Daley è una celebrità al pari dei campioni di calcio, rugby e cricket. Da sempre al centro delle attenzioni dei media d’Oltremanica, già due Olimpiadi nonostante la giovane età, il 19enne tuffatore di Plymouth ha trovato il coraggio di fare coming out e rilevare a tutti la sua relazione con un uomo. Lo ha fatto con un video, pubblicato sul suo canale YouTube, dal titolo "Something I want to say".