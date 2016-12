Pellegrini: "Io e Magnini abbiamo provato a tornare assieme ma non ha funzionato"

Tanti, ovviamente non tutti i 110mila che la seguono su Twitter , ma comunque tanti. Erano i fan di Federica Pellegrini accorsi a casa sua, a Spinea, per il primo “Mafaldini day”, il raduno dei follower che prende il nome dall’account della nuotatrice. Molte domande, sulla sia vita professionale e su quella privata: "Gli Europei in vasca corta? Ci arrivo carica. La relazione con Magnini ? Abbiamo provato a tornare assieme ma non ha funzionato".

"Filippo si allena con Giunta come la sottoscritta e dunque continueremo a dare il massimo in vasca. Poi ognuno fuori della piscina condurrà la propria vita. Anche il tentativo di riavvicinarci non ha funzionato ma questo non influenzerà la nostra preparazione presente e futura".



Molte domande, ovviamente, anche sulle prossime Olimpiadi di Rio: "Va definito il programma, vorrei riprendere la preparazione da velocista pura che ho abbandonato tanto tempo fa - ha detto la Pellegrini - e non so se porterò i 400 fino al 2016. Vediamo, di certo saranno tra le gare degli Europei estivi e poi valuterò".