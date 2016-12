Nuoto, Europei vasca corta: i convocati azzurri

La Federazione italiana di nuoto ha diramato la lista dei convocati azzurri per i Campionati Europei in vasca corta, in programma dal 12 al 15 dicembre prossimo a Herning in Danimarca. All'appuntamento con l'importante rassegna continentale arriva nel migliore dei modi Federica Pellegrini, fresca di doppio record italiano al meeting Mussi-Lombardi-Femiano di Viareggio: nei 200 dorso col tempo di 2'003''75 e nei 100 stile libero con 52"86.