Nuoto, Pellegrini da record: "E' nata una nuova Federica"

Per Federica Pellegrini il 4'02"38 nei 400 stile libero rappresenta il suo nono miglior tempo ottenuto in carriera e l'ottavo crono mondiale stagionale. Un'ulteriore conferma dell'ottimo stato di forma della nuotatrice veneta, che proprio ieri aveva centrato il nuovo record italiano nei 200 dorso col tempo di 2'03"75, migliorando di ben otto decimi di secondo il precedente primato che apparteneva ad Alessia Filippi e che resisteva dal 25 aprile 2009.

Nel pomeriggio, poi, la Pellegrini stravince i 100 stile femminili facendo registrare il nuovo primato italiano in 52"86, stracciando il precedente che apparteneva a Erika Ferraioli (53"58).



E' evidente che la nostra fenomenale campionessa sta ottenendo, in questo periodo, risultati strabilianti. "Non me l'aspettavo sinceramente è cominciata una nuova carriera per me. E' arrivata una Federica Pellegrini e se ne va un'altra". Così la stessa Pellegrini ha commentato il suo nuovo record italiano sui 100 metri. "Viareggio - ha aggiunto - la porto sempre nel mio cuore, perché mi ha sempre portato fortuna. Ringrazio di cuore anche chi contribuisce affinché possa conseguire questi risultati che sono importanti in chiave futura".

Tra gli altri risultati delle prove mattutine del meeting viareggino, da segnalare il successo dinei 200 stile libero col tempo di 1'45"13 e di Matteo Rivolta nei 100 farfalla in 51"61.