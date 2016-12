Federica Pellegrini avverte: "Ho ancora tantissima fame di vittorie"

Il dorso può essere uno sbocco futuro per la tua carriera?

"Mi diverto molto a farlo e devo dire che il 2.08' dell'anno scorso mi ha sorpreso molto ed ha sorpreso molto il mio allenatore dunque lo svilupperemo. Ma i 200 sl restano la mia gara del cuore, quella che mi ha dato più soddisfazioni e non l'abbandonerò mai".

Come è stato il tuo 2013?

"Bellissimo, dai risultati del dorso ai risultati di Riccione passando per la medaglia d'argento di Barcellona, è stato un anno importante per il mio rilancio".

Quanta fame hai ancora?

"Tanta, tantissima. Altrimenti non sarei qua. Il nuoto è uno sport massacrante, gli allenamenti sono estenuanti, logoranti e sono avessi ancora voglia di vincere non sarei qui".

Un po' di normalià credi che possa aiutarti per tornare grande?

"L'ho sempre cercata, la serenità e la normalità mi hanno sempre aiutato. Infatti adesso cerco di crearmela il più possiibile. I riflettori si spegneranno sulla mia vita privata? Quello secondo me è un po' impossibile, pretenderei troppo...".