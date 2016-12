Nuoto, Lucas lancia Phelps: "Andrà alle Olimpiadi"

Negli Stati Uniti la notizia gira da tempo, ma se la conferma arriva da un esperto di nuoto come Philippe Lucas allora c'è da crederci. Michael Phelps tornerà in piscina alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, parola dell'allenatore di Federica Pellegrini: "Sono abbastanza sicuro che Michael sarà in piscina ai Giochi 2016 - le parole del vulcanico tecnico francese -, è un bene per il nuoto perché di ragazzi come lui in giro non ce ne sono".