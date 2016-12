Pellegrini-Magnini: è finita. Stavolta per sempre

Pellegrini-Magnini, lo strappo. Il secondo, l'ultimo. Dopo la rottura di maggio e l'avvicinamento di agosto, ecco la nuova frattura. Il tentativo di ricominciare non è andato come i due speravano. Sono tornati i litigi, le incomprensioni e pure qualche tweet allusivo di Fede ("Le bugie sono le cose che odio"). La Pellegrini ora è a Verona con Giunta, l'allenatore nonché cugino di Filippo. Il velocista è invece a Pesaro. Distanti. Anche col cuore.

Come scrive la "Gazzetta dello Sport", c'è comunque molto mistero in questa nuova divisione tra due personaggi carismatici del nostro sport. Da quello che trapela, lei non sopportava più alcuni atteggiamenti del compagno e la fiducia era venuta a mancare.

I due torneranno a incrociarsi presto, nel fine settimana a Lamezia dove ci sarà il loro debutto stagionale. Tutti gli obiettivi saranno puntati sulle loro mosse, sui loro sguardi. Per il futuro, Filo dovrà decidere dove concentrare il suo lavoro: a Verona con il gruppo dell'ormai ex fidanzata o a casa a Pesaro, dove manca da una decina d'anno. In questo caso seguirà i programmi del cugino-allenatore a distanza.