Nuoto, Federica Pellegrini: "Sono juventina dalla nascita"

Il calcio, la sua Juventus e, chiaramente, il nuoto. E' una Federica Pellegrini a tutto tondo quella che si concede ai microfoni di Sport Mediaset: "Con Lucas va tutto alla grande", ha detto al nostro Stefano Vegliani che l'ha intervistata a Narbonne, in Francia. Fede non ha poi voluto nascondere la sua passione per la Juve: "Sono una tifosa bianconera dalla nascita. Alex Del Piero e Gigi Buffon sono e restano i miei miti".