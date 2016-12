Federica Pellegrini e Filippo Magnini in vacanza a Capri

A confermare la fuga d'amore a Capri è stato lo stesso Magnini, che sul proprio profilo Twitter ha postato un'immagine romantica in bianco e nero dal titolo emblematico: "From Capri With Love". Una settimana fa il settimanale Chi aveva pubblicato una serie di foto che testimoniavano l'amore ritrovato tra i due nuotatori: Fede e Pippo erano stati immortalati nel mare di Jesolo mentre si scambiavano baci appassionati. Lo scorso 5 agosto, inoltre, Magnini aveva regalato 125 rose alla campionessa azzurra in occasione del suo 25esimo compleanno.