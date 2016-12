Nuoto, Pellegrini: "L'argento è il mio regalo di compleanno"

Federica Pellegrini è tornata in Italia dopo l'argento conquistato ai Mondiali di Barcellona nei 200 stile libero. Nel giorno del suo 25° compleanno, la campionessa azzurra spiega le sue sensazioni. "Il regalo me lo son già fatto con l'argento. Trentuno convocati e sono arrivate due megaglie, lascio giudicare voi - spiega a chi le chiede un bilancio sulla manifestazione iridata -. Faremo un aperitivo, ma non credo di vedere Del Piero". Federica è tornata ai vertici del nuoto mondiale grazie anche all'aiuto del suo nuovo allenatore, Lucas: "Molte persone si sono informate dei metodi di Philippe e dei metodi a Verona. A me piacerebbe avere dei compagni di allenamento adesso che si riprende con carichi maggiori. E' bene avere un gruppo nutrito che corre verso lo stesso obiettivo. Uno sguardo, infine, sul suo futuro: "Per me è stato un anno leggero, ma da settembre si ricomincia con lo stile libero, continuando a mantenere il dorso. Sono convinta della mia scelta tecnica e spero di trovare presto dei compagni di allenamento. Le giovani atlete? Non mi preoccupano, più o meno abbiamo gli stessi tempi".