Nuoto, Gregorio Paltrinieri bronzo nei 1500 stile libero

Paltrinieri ha cancellato il primato precedente di 14'48"28 che Federico Colbertaldo aveva stabilito il 2 agosto 2009 a Roma e ha suggellato una stagione che lo ha visto impegnato anche con gli esami di maturità. Sun Yang, 21 anni, ha conquistato l'oro in 14'41"15 confermandosi leader mondiale dei 1500 sl. Per il cinese si tratta del terzo sigillo dopo quelli conquistati nei 400 e 800 stile libero. Il successo nelle tre distanze nella stessa edizione iridata era impresa riuscita solo all'australiano Grant Hackett, nel 2005 a Montreal. Il canadese Ryan Cochrane, argento, ha chiuso in 14'42"48.



Dopo l'impresa, per Paltrinieri arriva il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Ho letto tante cose che non mi sono piaciute. Sui giornali scrivono che non so nuotare, che non so fare le virate: sono il primo a dire che non ho una nuotata perfetta ma intanto sono terzo ai Mondiali. Questa medaglia è anche per il mio allenatore". L'azzurro non nasconde la sua enorme soddisfazione: "Sono entrato in acqua per la medaglia ma a dire il vero non me l'aspettavo - ha proseguito - Ho cercato di dare il massimo, ma il tempo è davvero un sogno. Quando ho visto che ero in terza posizione ci ho provato in tutti i modi, ho visto Jaeger dietro e ho pensato che avrei potuto farcela. Mentre nuotavo mi passavano per la mente tutti i sacrifici fatti per arrivare sin qui, ne ho tratto la forza per arrivare sino in fondo. Sono davvero contento".