Mondiali, pallanuoto: l'Italia non c'è più, bronzo Croazia

L'Italia non riesce a tenere testa alla Croazia e perde la finale per il 3°-4° posto dei Mondiali di Barcellona. Da dimenticare la prova offerta dal Settebello che, come in semifinale contro il Montenegro, non riesce mai ad entrare in partita e subisce lo strapotere dei balcanici: finisce 10-8 per i nostri avversari, che conquistano il bronzo e riservano la medaglia di legno agli azzurri. L'oro va all'Ungheria: 8-7 al Montenegro nella finalissima.