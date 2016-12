Mondiali nuoto: disastro Italia, si salva Paltrinieri

Per il resto davvero iellati gli azzurri: la Di Pietro (25"24 il suo crono) è rimasta fuori dalla semifinale per 1 centesimo, capitan Di Tora (25"54) per soli 2 centesimi e la Guzzetti (31"51) anch'essa per 1 centesimo. Una vera e propria maledizione, ma sono tanti i motivi di riflessione per la spedizione italiana. Nella mattinata spicca però il record mondiale fatto registrare in batteria dalla russa Yulia Efimova: 29"78 il suo crono, migliorato il 29"80 di Jessica Hardy del 7 agosto 2009, in epoca poliuretano.



Non è infine riuscita l'impresa ad Andrea Rivolta, arrivato a due decimi dal secondo posto ma fuori dalle medaglie nel delfino. L'azzurro, comunque positivo, ha chiuso al settimo posto: "Mi sono proprio mancate le forze alla fine - ha detto -. Mi dispiace, ho pagato l'inesperienza. Alla fine non ne avevo più, sono proprio morto. Più di così oggi non ne avevo. Mi sono comunque divertito. Il podio? Ci pensavo anche perché 51"4 penso sia un tempo alla mia portata. E' andata così, ripeto, mi dispiace. Prima o poi prometto di salire su quel podio: credo di avere le qualità per farlo anche se non bastano le qualità per un podio mondiale. Servono altre cose di cui ancora non sono padrone".