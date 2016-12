Mondiali Nuoto: Pellegrini fuori dalla finale di dorso

Niente da fare per Federica Pellegrini. L'azzurra non è riuscita a strappare l'accesso alla finale nei 200 dorso ai Mondiali di nuoto di Barcellona. Federica, che si era preparata proprio per questa gara, ha infatti ottenuto solamente il nono posto complessivo dopo aver chiuso la sua batteria in quinta posizione con il tempo 2'09"97. L'ultimo tempo utili per l'accesso in finale era 2'09"84. La migliore è stata la Franklin che ha nuotato in 2'06"46.