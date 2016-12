Mondiali di nuoto: la Pellegrini in semifinale nei 200 dorso

Federica Pellegrini si è qualificata alle semifinali dei 200 dorso ai Mondiali di nuoto di Barcellona. In batteria la campionessa veneta, che mercoledì ha conquistato una splendida medaglia d'argento nei 200 stile libero, ha fermato il crono sul tempo di 2'10"65 ottenendo il terzo tempo della propria batteria e il decimo complessivo. Davanti a tutte c'è la 18enne Missy Franklin (2'07"57), sempre più protagonista nella piscina della città catalana. Doppia delusione per l'Italia dalle batterie dei 50 stile libero: sia Luca Dotto sia Marco Orsi sono stati eliminati, piazzandosi rispettivamente al 21° e al 23° posto della classifica generale. Il miglior tempo è stato ottenuto dal francese Florent Manaudou, fratello di Laure e campione olimpico in carica sulla distanza, che con il tempo di 21"72 ha fatto meglio anche del brasiliano Cesar Cielo (21"76). Male la staffetta maschile 4X200 stile libero: il quartetto azzurro composto da Di Giorgio, Belotti, Lestingi e Magnini non è andato oltre il decimo tempo (7'13"60) ed è stato eliminato. Brutte notizie anche dai 50 farfalla, dove Ilaria Bianchi non ha superato le batterie nuotando in 26"63, un tempo superiore di venti centesimi di secondo rispetto al suo primato personale. Bene Silvia Di Pietro, campionessa italiana agli indoor di Riccione 2013, che ha staccato il pass per le semifinali di oggi pomeriggio fermando il crono sul 26"31. Sorride Matteo Rivolta, che nuota in 52 secondi netti nei 100 farfalla, centra il quinto tempo generale e accede alle semifinali.